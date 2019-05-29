Lenovo оживит бренд Motorola ROKR 15-летней давности

Компания Lenovo собирается вернуть к жизни бренд Motorola ROKR, под которым продавались музыкальные сотовые телефоны Motorola. Сделает она это, по всей вероятности, сразу после дебюта возрожденной раскладушки Motorola RAZR, которая вернется в виде современного смартфона с гибким экраном.

Устройства Motorola ROKR выпускались в период с 2005 по 2009 годы, и главной их фишкой был именно качественный звук. Но в 2019 году это уже не актуально – всем подавай большие экраны и много фотокамер. Вот именно на это и будет сделан упор в новом смартфоне Motorola ROKR – он получит гигантский нескладной экран и четыре основные фотографии.

Уже даже опубликован его предварительный облик, и выглядит он вполне симпатично. С другой стороны, все прочие характеристики смартфона неизвестны, и нельзя сказать, насколько хороши его камеры, ведь количество в данном случае может не быть равно качеству. По слухам, Motorola ROKR восстанет уже во второй половине 2019 года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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