Новостей.COM ⇒ Mobile

Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее? Xiaomi Mi 9 SE оснащен чипсетом Snapdragon 712, в то время как Pocophone F1 использует чипсет Snapdragon 845. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie. Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechUtopia.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.