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2019-05-28
Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?
Xiaomi Mi 9 SE оснащен чипсетом Snapdragon 712, в то время как Pocophone F1 использует чипсет Snapdragon 845. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechUtopia.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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