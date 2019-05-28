Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?

Xiaomi Mi 9 SE против Pocophone F1: кто быстрее?

Xiaomi Mi 9 SE оснащен чипсетом Snapdragon 712, в то время как Pocophone F1 использует чипсет Snapdragon 845. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechUtopia.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
Трамп признал, что санкции с Huawei могут быть снятыТрамп признал, что санкции с Huawei могут быть сняты
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти
С 2020 года Украина планирует отменить роуминг с Грузией, Беларусью и еще тремя странами
Блок рекламы


Похожие новости
Vivo V15 Pro против iPhone XS: тест на скоростьVivo V15 Pro против iPhone XS: тест на скорость
OnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьOnePlus 7 Pro против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Названа цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 ProНазвана цена бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20 Pro
Samsung Galaxy A70 против Galaxy A9: тест на скоростьSamsung Galaxy A70 против Galaxy A9: тест на скорость
OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
Xiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUIXiaomi оптимизирует и сократит количество рекламы в MIUI
Xiaomi разослала боксерские перчатки в приглашении на презентацию Redmi K20Xiaomi разослала боксерские перчатки в приглашении на презентацию Redmi K20
Xiaomi за I квартал 2019 года продала 28 млн смартфоновXiaomi за I квартал 2019 года продала 28 млн смартфонов
OnePlus 7 Pro против OnePlus 6T: тест на скоростьOnePlus 7 Pro против OnePlus 6T: тест на скорость
Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скоростьHuawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость
Последние новости
Подгружаем последние новости