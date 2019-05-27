Huawei не покажет ОС Hongmeng в июне
Компания отреагировала на появление слухов относительно скорого релиза ее универсальной ОС Hongmeng, которая заменит как Android, так и Windows. Вопреки ожиданиям, в начале лета этого года она представлена не будет.
Как сообщалось ранее, Hongmeng должна была предстать перед публикой 24 июня 2019 года, но у Huawei, видимо, иные планы. На этот день никакой презентации она не назначала, да и в целом она пока не готова говорить о конкретных сроках презентации Hongmeng. По всей видимости, до релиза финальной версии ОС, готовой к использованию, остается еще масса времени, или же Huawei решила просто потянуть интригу в ожидании того, как решится сложившаяся вокруг нее ситуация.
К слову, пару недель назад представители компании намекали, что Hongmeng может выйти этой осенью или зимой, но при этом у нее есть временная лицензия на пользование Android, которая заканчивается в августе. Словом, все очень запутанно, и пока неясно, существует ли вообще Hongmeng, потому что до сих пор в сеть не было слито ни одного ее скриншота или хотя бы фотографии экрана устройства, на котором она запущена.
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