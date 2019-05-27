Представлен Oppo Reno Z: каплевидный вырез, SD710 и 48-Мп тыльная камера

Представлен Oppo Reno Z: каплевидный вырез, SD710 и 48-Мп тыльная камера

Китайская Oppo запустила новый смартфон среднего класса, который получил имя Reno Z. Многие из ожидаемых характеристик подтвердились, но есть и существенные отличия от слухов. Дизайн задней панели аналогичен другим сериям Reno и включает логотип Oppo, светодиодную вспышку и керамический наконечник O-Dot, который защищает камеру.

На тыльной стороне располагается двойная камера, которая включает основной 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586 и дополнительный 5-Мп для оценки глубины. Reno Z получил 6,4-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080) и соотношением сторон 19,5:9. Любопытной особенностью устройства выступает подэкранный датчик отпечатков пальцев. На фронтальной стороне 32-Мп камера разместилась в каплевидном экранном вырезе.

Хотя ходили слухи, что аппарат получит восьмиядерный процессор MediaTek Helio P90, в реальности установлена 10-нм мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 710 (8 ядер Kryo 360 и графический процессор Adreno 616). Смартфон появится на полках в версии с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти (поддержки microSD нет).

Представлен Oppo Reno Z: каплевидный вырез, SD710 и 48-Мп тыльная камера

Устройство вышло в двух градиентных цветовых исполнениях: «океанический зелёный» и «реактивный чёрный». Reno Z работает под управлением Android 9.0 Pie с оболочкой ColorOS 6.0, имеет несъёмную батарею на 3950 мА·ч с поддержкой скоростной зарядки VOOC 3.0 мощностью 20 Вт (5В/4А) через порт USB-C.

При размерах 157,3 ? 74,9 ? 9,1 мм вес аппарата составляет 186 граммов. Имеется 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и даже 3,5-мм аудиоразъём. Стоимость продукта на рынке ЕС составляет €190 (около $215).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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