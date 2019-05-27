В операционную систему KaiOS инвестировали $50 млн

Мобильная операционная система KaiOS стала самой популярной платформой для кнопочных телефонов. При этом, некоторые называют устройства на KaiOS «умными телефонами», однако несколько не дотягивающими до полноценных смартфонов.

Большой потенциал операционной системы KaiOS подтвердило заявление компании KaiOS Technologies о поступлении новых инвестиций в объеме $50 млн, что позволит выйти на новые рынки, тогда как сейчас компания практически полностью сконцентрировала свое внимание на рынках Индии и Африки.