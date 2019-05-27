В операционную систему KaiOS инвестировали $50 млн

Мобильная операционная система KaiOS стала самой популярной платформой для кнопочных телефонов. При этом, некоторые называют устройства на KaiOS «умными телефонами», однако несколько не дотягивающими до полноценных смартфонов.

KaiOS

Большой потенциал операционной системы KaiOS подтвердило заявление компании KaiOS Technologies о поступлении новых инвестиций в объеме $50 млн, что позволит выйти на новые рынки, тогда как сейчас компания практически полностью сконцентрировала свое внимание на рынках Индии и Африки.

Помимо этого, KaiOS Technologies сообщила, что под управлением KaiOS сейчас в мире работает более 100 млн устройств. Таким образом, данная операционная система расположилась на третьем месте по популярности после Google Android и Apple iOS. На сегодня разработкой KaiOS занимается команда из более 260 человек, которая продолжает наращивать количество сотрудников.


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