Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7

Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7

Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), по сообщениям сетевых источников, обнародовала патентную документацию Microsoft с описанием конструкции нового планшета.

Наблюдатели полагают, что предложенные решения могут найти применение в устройстве, которое придёт на смену модели Surface Pro 6. Предполагается, что новинка поступит на коммерческий рынок под именем Surface Pro 7.

Итак, сообщается, что планшет будет оборудован симметричным портом USB Type-C. Ширина рамок вокруг экрана по сравнению с гаджетом предыдущего поколения несколько уменьшится.

Для новинки, судя по патентной документации, будет доступна усовершенствованная обложка с клавиатурой Type Cover. При использовании гаджета в планшетном режиме она сможет удерживаться в тыльной части корпуса за счёт магнитных креплений.

Патентная документация раскрывает особенности планшета Microsoft Surface Pro 7

Патентная документация также говорит о наличии у устройства традиционного порта USB Type-A, разъёма Mini DisplayPort и стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников.

Предполагается, что Microsoft анонсирует планшетный компьютер Surface Pro 7 в текущем году. Сама редмондская корпорация, впрочем, эту информацию не комментирует.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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