Apple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениями

Apple будет предупреждать пользователей своих смартфонов iPhone и планшетов iPad о возможном замедлении работы устройств в связи с обновлением ОС перед установкой апдейта. Это подтверждает заключение соглашения с Британским Управлением по конкуренции и рынкам.

Данное решение было вызвано критикой в адрес Apple из-за замедления старых моделей своих мобильных устройств. Помимо этого, 2 года назад купертиновская корпорация признала добавление опции снижения максимальной производительности в апдейтах iOS , что связала с постепенной деградацией аккумуляторов со временем и предохранение их от перегрузок.