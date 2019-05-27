Apple пообещала предупреждать пользователей о замедлении iPhone перед обновлениями

Apple будет предупреждать пользователей своих смартфонов iPhone и планшетов iPad о возможном замедлении работы устройств в связи с обновлением ОС перед установкой апдейта. Это подтверждает заключение соглашения с Британским Управлением по конкуренции и рынкам.

iPhone6s

Данное решение было вызвано критикой в адрес Apple из-за замедления старых моделей своих мобильных устройств. Помимо этого, 2 года назад купертиновская корпорация признала добавление опции снижения максимальной производительности в апдейтах iOS, что связала с постепенной деградацией аккумуляторов со временем и предохранение их от перегрузок.

Сейчас Apple обязалась предупреждать обладателей старых моделей iPhone о возможном замедлении работы при установке обновлений. Таким образом, пользователи смогут отказаться от апдейта для сохранения скорости работы.


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