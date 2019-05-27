Ретейлер Best Buy отменяет все предварительные заказы на складной смартфон Galaxy Fold

Ретейлер Best Buy отменяет все предварительные заказы на складной смартфон Galaxy Fold

Пользователей, оформивших предзаказ на складной смартфон Samsung Galaxy Fold, ожидает разочарование: ретейлер Best Buy, как сообщается, отменяет все заказы на новинку из-за непредставления Samsung новой даты её выхода.

В электронном письме, разосланном клиентам, Best Buy отметил, что «при внедрении революционных технологий и конструкций возникает множество препятствий, а также перспектива столкнуться с многочисленными непредвиденными сбоями». «Эти препятствия привели к тому, что Samsung отложила выпуск Galaxy Fold и пока не назвала новую дату его выхода. Придавая первостепенное значение интересам клиентов и желая обеспечить обслуживание наилучшим образом, Best Buy решил отменить все текущие предварительные заказы на Samsung Galaxy Fold», — сообщил ретейлер.

Объявление Best Buy поступило спустя месяц после того, как Samsung сообщила, что откладывает релиз Galaxy Fold, чтобы устранить дефекты, обнаруженные у предоставленных экспертам для написания обзоров образцов устройства. Компания пообещала назвать новые сроки выхода смартфон в течение несколько недель, но этого не случилось.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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