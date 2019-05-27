Ретейлер Best Buy отменяет все предварительные заказы на складной смартфон Galaxy Fold

Пользователей, оформивших предзаказ на складной смартфон Samsung Galaxy Fold, ожидает разочарование: ретейлер Best Buy, как сообщается, отменяет все заказы на новинку из-за непредставления Samsung новой даты её выхода.

В электронном письме, разосланном клиентам, Best Buy отметил, что «при внедрении революционных технологий и конструкций возникает множество препятствий, а также перспектива столкнуться с многочисленными непредвиденными сбоями». «Эти препятствия привели к тому, что Samsung отложила выпуск Galaxy Fold и пока не назвала новую дату его выхода. Придавая первостепенное значение интересам клиентов и желая обеспечить обслуживание наилучшим образом, Best Buy решил отменить все текущие предварительные заказы на Samsung Galaxy Fold», — сообщил ретейлер.

Объявление Best Buy поступило спустя месяц после того, как Samsung сообщила, что откладывает релиз Galaxy Fold, чтобы устранить дефекты, обнаруженные у предоставленных экспертам для написания обзоров образцов устройства. Компания пообещала назвать новые сроки выхода смартфон в течение несколько недель, но этого не случилось.



