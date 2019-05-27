Видео: ложные срабатывания сенсорного экрана OnePlus 7 Pro

Одним из главных преимуществ флагманского смартфона OnePlus 7 Pro является наличие дисплея с частотой обновления кадров 90 Гц. Устройство поступило в продажу, и некоторые пользователи начали сообщать о возникшей проблеме, которая была охарактеризована как «призрачные прикосновения». Речь идёт о ложных срабатываниях сенсорного экрана, который реагирует на нажатия, даже если пользователь не взаимодействует с устройством.

На официальном сайте производителя и в некоторых сообществах пользователей появляется всё больше сообщений от людей, столкнувшихся с этой проблемой. Сообщается о том, что «призрачные прикосновения» появляются независимо от того, нажимает пользователь на экран или нет. Судя по всему, проблема не является глобальной, но с ней столкнулось значительное число обладателей OnePlus 7 Pro.

В сообщениях пользователей говорится о том, что иногда ложные срабатывания дисплея продолжаются несколько секунд, а в других случаях они могут продолжаться длительное время. Хорошим средством обнаружения ложных срабатываний дисплея является приложение CPU-Z. Один из пользователей отметил, что при проведении быстрого теста приложением CPU-Z, несколько раз происходило опускание панели уведомлений. При осуществлении тех же действий на Pixel 3 XL ничего подобного замечено не было.

На данный момент неизвестно носит ли проблема «призрачных прикосновений» аппаратный характер или же от неё удастся избавиться на программном уровне. Компания OnePlus пока не комментировала возникшую ситуацию.



