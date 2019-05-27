iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета

Мобильными устройствами (хотя бы раз в неделю) пользуется подавляющая доля украинской интернет-аудитории — 85%. Но распределение неравномерное, пишут AIN.UA .

В возрастной группе от 12 до 29 проникновение смартфонов и планшетов — 90%. Старшее поколение предпочитает десктопы — у них преимущество среди людей в возрасте 40–70. Это отражается на общей статистике. Если средний возраст интернет-пользователя в Украине это 33 года, то в разрезе мобильных устройств — 20,9 лет.

Что это значит? На десктопах поведение диктовалось браузерами. Теперь мы перешли в новую эпоху. Это эпоха микроактивностей, в которой на смену деятельности и поиск нужно очень мало времени.

Из-за этого люди с мобильными устройствами становятся тревожнее. У них появляется нездоровая привычка постоянно проверять смартфон. По данным исследования, проведенного на выборке из 1500 пользователей, среднее количество поднятий — 80 раз/день. Также украинский пользователь, в среднем, установил 44 приложения. Но в течение дня активно задействованы только 15 из них.

Топ-15 Android-приложений за апрель 2019

Viber — 97% Chrome — 95% YouTube — 92% Gmail — 88% Facebook — 81% Google Maps — 78% Privat24 — 73% Facebook Messenger — 68% Instagram — 61% Telegram — 52% Duo — 52% OLX — 42% «Нова Пошта» — 34% WhatsApp — 32% AliExpress — 32%

Как смартфоны изменили жизнь

Ежедневно украинцы тратят на смартфоны 3,6 часа. При этом, мессенджерами ежедневно пользуются 78% опрошенных, а 77% проверяют соцсети. Также примечательно, что мобильными задействуют равномерно. В отличие от других устройств, у смартфонов нет «пиковой точки». Если телевизоры больше используют вечером, а радио — по дороге на работу, то с телефонами практически не расстаются. И вот зачем.

Список самых популярных активностей со смартфоном

Новости, спорт, погода — 53%; Поиск информации о товарах — 43%; Видео — 36%; Онлайн-покупки — 29%.

Что покупают с мобильных устройств

Одежда и обувь — 60%; Билеты — 50%; Бытовая техника — 47%; Мобильные телефоны — 44%; Косметика — 40%.

Сформировался кластер людей, которые предпочитают покупать именно со смартфона — таких уже 41% от общего числа интернет-покупателей. При этом, Украина в мировой статистике является страной, где доминирует использование ПК, а не смартфонов. Такая же картина в Австралии, Германии, РоSSии, Франции.

По прогнозам Kantar, спустя 1,5–2 года ситуация изменится — Украина окажется в числе mobile-first стран наряду с США , Данией и другими. Это отразится на маркетологах и рекламодателях. Если у бизнеса не будет мобильного сайта, приложения или контента, он попросту не будет существовать в сознании нового потребителя.

Зависимость от смартфона

В новых версиях iOS и Android есть системы для ограничения экранного времени. У проблемы сформированный запрос — 56% пользователей в мире уверены, что используют смартфон слишком много. В Украине обеспокоенных меньше — всего 19%. Низкий процент объясняется тем, что украинцы только начали привыкать к постоянному пользованию смартфоном. Но требования уже сформировались.

Требования к контенту на мобильных устройствах: