iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета

Мобильными устройствами (хотя бы раз в неделю) пользуется подавляющая доля украинской интернет-аудитории — 85%. Но распределение неравномерное, пишут AIN.UA.

В возрастной группе от 12 до 29 проникновение смартфонов и планшетов — 90%. Старшее поколение предпочитает десктопы — у них преимущество среди людей в возрасте 40–70. Это отражается на общей статистике. Если средний возраст интернет-пользователя в Украине это 33 года, то в разрезе мобильных устройств — 20,9 лет.

Что это значит? На десктопах поведение диктовалось браузерами. Теперь мы перешли в новую эпоху. Это эпоха микроактивностей, в которой на смену деятельности и поиск нужно очень мало времени.

Из-за этого люди с мобильными устройствами становятся тревожнее. У них появляется нездоровая привычка постоянно проверять смартфон. По данным исследования, проведенного на выборке из 1500 пользователей, среднее количество поднятий — 80 раз/день. Также украинский пользователь, в среднем, установил 44 приложения. Но в течение дня активно задействованы только 15 из них.

Топ-15 Android-приложений за апрель 2019

  1. Viber — 97%
  2. Chrome — 95%
  3. YouTube — 92%
  4. Gmail — 88%
  5. Facebook — 81%
  6. Google Maps — 78%
  7. Privat24 — 73%
  8. Facebook Messenger — 68%
  9. Instagram — 61%
  10. Telegram — 52%
  11. Duo — 52%
  12. OLX — 42%
  13. «Нова Пошта» — 34%
  14. WhatsApp — 32%
  15. AliExpress — 32%
iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета

Как смартфоны изменили жизнь

Ежедневно украинцы тратят на смартфоны 3,6 часа. При этом, мессенджерами ежедневно пользуются 78% опрошенных, а 77% проверяют соцсети. Также примечательно, что мобильными задействуют равномерно. В отличие от других устройств, у смартфонов нет «пиковой точки». Если телевизоры больше используют вечером, а радио — по дороге на работу, то с телефонами практически не расстаются. И вот зачем.

Список самых популярных активностей со смартфоном

  1. Новости, спорт, погода — 53%;
  2. Поиск информации о товарах — 43%;
  3. Видео — 36%;
  4. Онлайн-покупки — 29%.
iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета

Что покупают с мобильных устройств

  1. Одежда и обувь — 60%;
  2. Билеты — 50%;
  3. Бытовая техника — 47%;
  4. Мобильные телефоны — 44%;
  5. Косметика — 40%.

Сформировался кластер людей, которые предпочитают покупать именно со смартфона — таких уже 41% от общего числа интернет-покупателей. При этом, Украина в мировой статистике является страной, где доминирует использование ПК, а не смартфонов. Такая же картина в Австралии, Германии, РоSSии, Франции.

iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета

По прогнозам Kantar, спустя 1,5–2 года ситуация изменится — Украина окажется в числе mobile-first стран наряду с США, Данией и другими. Это отразится на маркетологах и рекламодателях. Если у бизнеса не будет мобильного сайта, приложения или контента, он попросту не будет существовать в сознании нового потребителя.

Зависимость от смартфона

В новых версиях iOS и Android есть системы для ограничения экранного времени. У проблемы сформированный запрос — 56% пользователей в мире уверены, что используют смартфон слишком много. В Украине обеспокоенных меньше — всего 19%. Низкий процент объясняется тем, что украинцы только начали привыкать к постоянному пользованию смартфоном. Но требования уже сформировались.

Требования к контенту на мобильных устройствах:

  • информативность — 45%;
  • полезность — 45%;
  • развлечение — 42%.

Михаил Сапитон, AIN


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