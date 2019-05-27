iForum 2019. Анна Шахдинарян, Kantar: обзор аудитории мобильного интернета
Мобильными устройствами (хотя бы раз в неделю) пользуется подавляющая доля украинской интернет-аудитории — 85%. Но распределение неравномерное, пишут
В возрастной группе от 12 до 29 проникновение смартфонов и планшетов — 90%. Старшее поколение предпочитает десктопы — у них преимущество среди людей в возрасте 40–70. Это отражается на общей статистике. Если средний возраст интернет-пользователя в Украине это 33 года, то в разрезе мобильных устройств — 20,9 лет.
Что это значит? На десктопах поведение диктовалось браузерами. Теперь мы перешли в новую эпоху. Это эпоха микроактивностей, в которой на смену деятельности и поиск нужно очень мало времени.
Из-за этого люди с мобильными устройствами становятся тревожнее. У них появляется нездоровая привычка постоянно проверять смартфон. По данным исследования, проведенного на выборке из 1500 пользователей, среднее количество поднятий — 80 раз/день. Также украинский пользователь, в среднем, установил 44 приложения. Но в течение дня активно задействованы только 15 из них.
Топ-15 Android-приложений за апрель 2019
- Viber — 97%
- Chrome — 95%
- YouTube — 92%
- Gmail — 88%
- Facebook — 81%
- Google Maps — 78%
- Privat24 — 73%
- Facebook Messenger — 68%
- Instagram — 61%
- Telegram — 52%
- Duo — 52%
- OLX — 42%
- «Нова Пошта» — 34%
- WhatsApp — 32%
- AliExpress — 32%
Как смартфоны изменили жизнь
Ежедневно украинцы тратят на смартфоны 3,6 часа. При этом, мессенджерами ежедневно пользуются 78% опрошенных, а 77% проверяют соцсети. Также примечательно, что мобильными задействуют равномерно. В отличие от других устройств, у смартфонов нет «пиковой точки». Если телевизоры больше используют вечером, а радио — по дороге на работу, то с телефонами практически не расстаются. И вот зачем.
Список самых популярных активностей со смартфоном
- Новости, спорт, погода — 53%;
- Поиск информации о товарах — 43%;
- Видео — 36%;
- Онлайн-покупки — 29%.
Что покупают с мобильных устройств
- Одежда и обувь — 60%;
- Билеты — 50%;
- Бытовая техника — 47%;
- Мобильные телефоны — 44%;
- Косметика — 40%.
Сформировался кластер людей, которые предпочитают покупать именно со смартфона — таких уже 41% от общего числа интернет-покупателей. При этом, Украина в мировой статистике является страной, где доминирует использование ПК, а не смартфонов. Такая же картина в Австралии, Германии, РоSSии, Франции.
По прогнозам Kantar, спустя 1,5–2 года ситуация изменится — Украина окажется в числе mobile-first стран наряду с США, Данией и другими. Это отразится на маркетологах и рекламодателях. Если у бизнеса не будет мобильного сайта, приложения или контента, он попросту не будет существовать в сознании нового потребителя.
Зависимость от смартфона
В новых версиях iOS и Android есть системы для ограничения экранного времени. У проблемы сформированный запрос — 56% пользователей в мире уверены, что используют смартфон слишком много. В Украине обеспокоенных меньше — всего 19%. Низкий процент объясняется тем, что украинцы только начали привыкать к постоянному пользованию смартфоном. Но требования уже сформировались.
Требования к контенту на мобильных устройствах:
- информативность — 45%;
- полезность — 45%;
- развлечение — 42%.
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Mobile
27.05.2019 22:44
27.05.2019 22:44