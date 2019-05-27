Цены Redmi K20 Pro раскрыты на официальном слайде

Благодаря многочисленным утечкам уже известны практически все спецификации Redmi K20. А вот теперь раскрыты характеристики и стоимость K20 Pro.

Официальной постер, который попал на Weibo, показывает стоимость трех вариантов Redmi K20 Pro. Таким образом, стоимость версии с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ будет составлять 2599 юаней ($376), версия 6 ГБ + 128 ГБ будет стоить 2799 юаней ($405), а вариант с 8 ГБ + 256 ГБ обойдется в 2999 юаней ($434).

Помимо этого, на постере имеются и некоторые технические характеристики Redmi K20 Pro, включающие процессор Snapdragon 855, основную камеру на 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

Официальный дебют смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro состоится 28 мая.