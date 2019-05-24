Суд признал Qualcomm виновной в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральный суд США постановил, что Qualcomm нарушила антимонопольное законодательство. Технологический гигант незаконно подавил конкуренцию в полупроводниковой промышленности и производителей смартфонов, завышая цены на свою продукцию.

В своём решении, вынесенном 21 мая, судья Люси Ко из Федерального окружного суда в Сан-Хосе, штат Калифорния, установила, что практика лицензирования патентов Qualcomm нарушает антимонопольное законодательство. Федеральная торговая комиссия подала в суд на Qualcomm в 2017 году, утверждая, что компания использовала свою монопольную позицию в качестве поставщика двух видов беспроводных чипов, вынуждая производителей мобильных телефонов платить «обременительные» пошлины за использование своих патентов.

Судья Ко в публичной версии своего решения написала:

«Практика лицензирования Qualcomm "душит" конкуренцию на рынке чипов для беспроводных модемов в течение многих лет.»

Согласно вердикту суда, Qualcomm будет обязан пересмотреть все существующие соглашения о лицензировании патентов. В дальнейшем производитель чипов обязан предоставлять свои патентные лицензии поставщикам модемных чипов на справедливых, разумных и недискриминационных условиях. Соответствующие отчеты Qualcomm будет направлять в Федеральную торговую комиссию (FTC) в течение семи лет.