OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?
Honor View 20 оснащен чипсетом Kirin 980, в то время как OnePlus 7 Pro использует чипсет Snapdragon 855. При этом оба аппарата, участвовавшие в сравнении, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.
В рамках сравнения смартфонов также сравнили камеры: Honor View 20 оснащен двойной задней камерой — с 48-мегапиксельным модулем и ToF-модулем, а OnePlus 7 Pro оборудован тройной задней камерой — с модулями 48, 8 и 16 Мп.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag.
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23.05.2019 08:55