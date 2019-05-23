OnePlus 7 Pro против Honor View 20: кто быстрее?

Honor View 20 оснащен чипсетом Kirin 980, в то время как OnePlus 7 Pro использует чипсет Snapdragon 855. При этом оба аппарата, участвовавшие в сравнении, имеют шесть гигабайтов оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie.

В рамках сравнения смартфонов также сравнили камеры: Honor View 20 оснащен двойной задней камерой — с 48-мегапиксельным модулем и ToF-модулем, а OnePlus 7 Pro оборудован тройной задней камерой — с модулями 48, 8 и 16 Мп.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag.



