С 2020 года Украина планирует отменить роуминг с Грузией, Беларусью и еще тремя странами

С 2020 года в странах Восточного партнерства с ЕСУкраине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане — заработает единое роуминговое пространство. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на заявление Йоханнеса Баура, руководителя отдела программ помощи представительства ЕС в Украине «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда», пишут AIN.UA

Единое роуминговое пространство предполагает отмену платы за роуминг в странах, которые подписали подобное соглашение.

По словам Баура, соответствующую декларацию страны Восточного партнерства подписали 28 февраля в Бухаресте. Кроме этого, Украина планирует отменить роуминг со всеми странами Евросоюза, но когда это случится пока неизвестно. Баур отмечает, что сначала Украина будет подключаться к единой зоне со странами Восточной Европы, а затем — остальными европейскими государствами.


Дмитрий Демченко, AIN


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