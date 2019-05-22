С 2020 года Украина планирует отменить роуминг с Грузией, Беларусью и еще тремя странами

С 2020 года в странах Восточного партнерства с ЕС — Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане — заработает единое роуминговое пространство. Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на заявление Йоханнеса Баура, руководителя отдела программ помощи представительства ЕС в Украине «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда», пишут AIN.UA

Единое роуминговое пространство предполагает отмену платы за роуминг в странах, которые подписали подобное соглашение.