Sony Mobile покидает большую часть глобального рынка

Мобильное подразделение японской компании Sony официально сообщило об уходе с большинства мировых рынков, что соответствует прошлогоднему заявлению нового исполнительного директора компании Кеничиро Йошиды, посвященному отказу от изготовления мобильных устройств.

Sony Xperia 1

Sony планирует сократить свои операционные расходы минимум в 2 раза относительно 2017 года и сконцентрироваться на рынках Японии, Тайваня, Гонконга и некоторых европейских стран. В свою очередь рынки США, Ближнего Востока и Австралии больше не являются приоритетными для Sony.

Sony Mobile

Напомним, ранее стало известно, что Sony намерена объединить свое мобильное подразделение с отделом, занимающимся телевидением, камерами и аудиоустройствами, образовав новое подразделение под названием «Электронные продукты и решения».


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