Xiaomi разослала боксерские перчатки в приглашении на презентацию Redmi K20

Xiaomi разослала приглашения на презентацию Redmi K20, которая состоится в Пекине. Помимо самого приглашения с изображением боксера, журналисты получили упаковку с настоящими боксерскими перчатками.

Redmi K20

На самих перчатках написано крупными буквами Redmi K20, а на упаковке имеются слова, что в переводе с китайского означают «нокаут», «чего бы это ни стоило», «всегда в бою», «бросать вызов несправедливости».

Redmi K20
Redmi K20
Redmi K20
Redmi K20

Напомним, что новинка станет первым и самым доступным смартфоном Redmi на базе SoC Snapdragon 855. Redmi K20 получит OLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма, 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру с модулями 48+13+8 Мп, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»
Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камерыСмартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры
Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000
Honor 20: официальные изображения и характеристикиHonor 20: официальные изображения и характеристики
Huawei прокомментировала прекращение сотрудничества с GoogleHuawei прокомментировала прекращение сотрудничества с Google
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi за I квартал 2019 года продала 28 млн смартфоновXiaomi за I квартал 2019 года продала 28 млн смартфонов
Тизерное видео демонстрирует замедленную съёмку Redmi K20 на скорости 960 кадров в секундуТизерное видео демонстрирует замедленную съёмку Redmi K20 на скорости 960 кадров в секунду
Xiaomi выпустит смартфон Redmi 7S уже 20 мая – характеристики и пример фотосъёмкиXiaomi выпустит смартфон Redmi 7S уже 20 мая – характеристики и пример фотосъёмки
Рассекречены предварительные характеристики флагмана Xiaomi Mi Mix 4Рассекречены предварительные характеристики флагмана Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфоновXiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Xiaomi назовет новый топовый смартфон в честь овсяной кашиXiaomi назовет новый топовый смартфон в честь овсяной каши
Новый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 ProНовый смартфон Xiaomi на базе Snapdragon 855 получит имя Redmi K20 Pro
Xiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 годаXiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 года
Xiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5GXiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости