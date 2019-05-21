Xiaomi разослала боксерские перчатки в приглашении на презентацию Redmi K20

Xiaomi разослала приглашения на презентацию Redmi K20, которая состоится в Пекине. Помимо самого приглашения с изображением боксера, журналисты получили упаковку с настоящими боксерскими перчатками.

На самих перчатках написано крупными буквами Redmi K20, а на упаковке имеются слова, что в переводе с китайского означают «нокаут», «чего бы это ни стоило», «всегда в бою», «бросать вызов несправедливости».

Напомним, что новинка станет первым и самым доступным смартфоном Redmi на базе SoC Snapdragon 855. Redmi K20 получит OLED-дисплей с диагональю 6,39 дюйма, 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру с модулями 48+13+8 Мп, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт.