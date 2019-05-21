США временно отменили запрет на Huawei

В понедельник, 20 мая, Министерство торговли США объявило об ослаблении некоторых ограничений, которые Соединенные Штаты наложили на китайскую компанию Huawei на прошлой неделе.

Huawei

Huawei Technologies Co Ltd сможет приобретать товары американского производства и предоставлять обновления программного обеспечения для уже выпущены смартфонов Huawei. Такое послабление вступило в силу 20 мая и продлится 90 дней, до 19 августа текущего года. Однако компании по-прежнему запрещено покупать американское оборудование для производства новых продуктов. Отсрочка должна предоставить фирмам, использующим оборудование Huawei, время для принятия необходимых мер.

Основатель Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что временное решение о предоставлении отсрочки не имеет особого значения для компании, поскольку они готовилась к такому сценарию. Huawei вступила в разногласия с правительством США, а не с американскими фирмами.

Министерство торговли США заявило, что рассматривают возможность продлить льготы на срок свыше 90 дней.


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