Huawei разрабатывает операционную систему Hongmeng

В результате торговой войны между США и Китаем, президент США вынудил Google прекратить деловое партнерство с Huawei. А это значит, что ни один смартфон или планшет, выпущенный китайским производителем, не будет иметь доступа к Google Play Store и другим официальным приложениям поискового гиганта.

Huawei

Huawei давно ожидала такого развития ситуации, и ещё задолго до этого начала разработку своей собственной операционной системы. Об этом сообщал генеральный директор Huawei Ричард Ю еще в марте текущего года.

Согласно сообщению Global Times, операционная система Huawei выйдет под названием Hongmeng. Разработкой своего программного обеспечения китайский производитель занимается с 2012 года. Информации о том, когда разработка завершилась, пока не поступало. Источник также сообщил, что Huawei уже тестирует Hongmeng на своих мобильных телефонах.

Тем не менее по словам Huawei, Android и Windows всегда останутся для них в приоритете. Но учитывая сложившуюся ситуацию, не исключено, что китайский производитель, в качестве альтернативы платформе Google, активирует свою собственную ОС.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Huawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камеройHuawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камерой
Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»
Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камерыСмартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры
Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000
Honor 20: официальные изображения и характеристикиHonor 20: официальные изображения и характеристики
Блок рекламы


Похожие новости
Google Play продолжит работать на смартфонах HuaweiGoogle Play продолжит работать на смартфонах Huawei
Huawei прокомментировала прекращение сотрудничества с GoogleHuawei прокомментировала прекращение сотрудничества с Google
Google, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с HuaweiGoogle, Intel и Qualcomm прекращают сотрудничество с Huawei
Huawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скоростьHuawei P30 Lite против Honor 8X: тест на скорость
Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000Huawei представила смартфон Mate 20 X 5G по цене €1000
Официально представлен смартфон Huawei Mate 20 X 5GОфициально представлен смартфон Huawei Mate 20 X 5G
Huawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камеройHuawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камерой
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти
Фотографии чехла раскрывают особенности конструкции смартфона Huawei Nova 5Фотографии чехла раскрывают особенности конструкции смартфона Huawei Nova 5
Huawei троллит Samsung большим рекламным щитом возле магазина конкурентаHuawei троллит Samsung большим рекламным щитом возле магазина конкурента
Последние новости
Подгружаем последние новости