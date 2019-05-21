Huawei разрабатывает операционную систему Hongmeng

В результате торговой войны между США и Китаем, президент США вынудил Google прекратить деловое партнерство с Huawei . А это значит, что ни один смартфон или планшет, выпущенный китайским производителем, не будет иметь доступа к Google Play Store и другим официальным приложениям поискового гиганта.

Huawei давно ожидала такого развития ситуации, и ещё задолго до этого начала разработку своей собственной операционной системы. Об этом сообщал генеральный директор Huawei Ричард Ю еще в марте текущего года.

Согласно сообщению Global Times, операционная система Huawei выйдет под названием Hongmeng. Разработкой своего программного обеспечения китайский производитель занимается с 2012 года. Информации о том, когда разработка завершилась, пока не поступало. Источник также сообщил, что Huawei уже тестирует Hongmeng на своих мобильных телефонах.