Тизерное видео демонстрирует замедленную съёмку Redmi K20 на скорости 960 кадров в секунду

Тизерное видео демонстрирует замедленную съёмку Redmi K20 на скорости 960 кадров в секунду

Ранее сообщалось о том, что официальная презентация флагманского смартфона Redmi K 20 состоится 28 мая в Пекине. Теперь же стало известно о том, что основная камера устройства будет построена на основе 48-мегапиксельного сенсора Sony IMX586. Позже генеральный директор бренда Лу Вейбинг (Lu Weibing) выложил в сеть Интернет небольшой тизерный ролик, демонстрирующий возможности основной камеры Redmi K20 при записи замедленного видео.

Так называемый «убийца флагманов» получил камеру, которая может записывать видео на скорости в 960 кадров в секунду. Вряд ли эта новость способна сильно удивить, поскольку устройство построено на основе современных и производительных аппаратных решений. Стоит отметить, что сенсор IMX586 можно увидеть в таких флагманских смартфонах, как Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 и OPPO Reno 5G. Вероятно, в будущем будут проведены соответствующие сравнительные тесты, которые покажут, какое устройство делает более качественные снимки и ролики.

Напомним, ранее сетевые источники сообщали о том, что флагман Redmi K20 будет функционировать на основе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 855. Также известно о наличии встроенного в область экрана сканера отпечатков пальцев и поддержке скоростной 27-ваттной зарядки. Программная сторона выполнена на основе мобильной ОС Android 9.0 (Pie) с фирменным интерфейсом MIUI 10. Вероятно, дата начала поставок и розничная стоимость устройства будут объявлены на официальной презентации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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