lifecell обвинил «Киевстар» в отказе переносить номера своих абонентов. Позиции сторон

lifecell обратился с жалобой в НКРСИ на действия «Киевстар». Оператор обвиняет конкурента в отказе переносить номера своих абонентов. Текст жалобы опубликовал в Facebook генеральный директор lifecell Исмет Язиджи. , пишут AIN.UA

Позиция lifecell

В lifecell отмечают, что когда к ним обращается абонент с просьбой перенести номер, компания сначала делает запрос к базовому оператору. «Но от „Киевстар“ приходит отказ в переносе номера с объяснением, что номер неактивный. Впрочем, по нашим данным, эти номера являются действующими».

В lifecell подчеркивают, что с 1 по 15 мая «Киевстар» отказал в переносе номера 945 раз из почти 1500 запросов.

Из них 476 отказов были объяснены неактивным номером. В lifecell призвали НКРСИ провести «внеплановые мероприятия», чтобы «предотвратить, выявить и устранить нарушений законодательства» со стороны «Киевстар».

Позиция «Киевстар»

В пресс-службе «Киевстар» сообщили журналисту AIN.UA, что оператор выполняет все заявки, которые соответствуют требованиям утвержденного НКРСИ «Порядка предоставления услуг перенесения номеров». В компании обратили внимание, что клиенту могут отказать в переносе номера «в случае, если он подал неполные или недостоверные данные о себе, если номер телефона абонента ранее был отключен за задолженность или абонент подал заявки сразу к нескольким операторам мобильной связи».