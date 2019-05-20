Huawei прокомментировала прекращение сотрудничества с Google

После прекращения сотрудничества Google с Huawei, китайский производитель официально прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Huawei P30 Pro

В заявлении, направленном по электронной почте The Verge, Huawei подчеркивает свой вклад в рост Android во всем мире. В заявлении говорится:

«Как один из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с их платформой с открытым исходным кодом, чтобы разработать экосистему, которая принесет пользу как пользователям, так и отрасли.»

Стремясь успокоить своих пользователей, Huawei пообещала продолжить предоставлять обновления для системы безопасности и послепродажную поддержку для своей существующей линейки смартфонов. Однако Huawei не смогла дать гарантии о том, будут ли существующие клиенты продолжать получать обновления программного обеспечения Android, и будут ли будущие телефоны китайского производителя поставляться с текущей версией Android или чем-то еще.

Компания Huawei, которая является вторым по величине в мире производителем смартфонов по объемам поставок, заявила, что продолжит разработку безопасной программной экосистемы для своих клиентов по всему миру. А также расширит поддержку своего бренда смартфонов Honor.

Huawei готовилась к возможной потере доступа к программному обеспечению от американских компаний и заранее начала разработку собственной операционной системы. Однако как Huawei будет решать свою главную проблему, отсутствие доступа к магазину приложений Google Play и фирменных сервисов Google, пока остаётся загадкой.


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