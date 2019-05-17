Lenovo выдала фанатский ролик со смартфоном Motorola RAZR за свой собственный

На этой неделе представители компании Lenovo показали 30-секундный тизерный ролик, на котором демонстрировался складной смартфон Motorola RAZR 2019, оснащённый гибким дисплеем. Небольшое видео было показано во время официальной встречи с представителями СМИ . Теперь же сетевые источники сообщают о том, что видео, сопровождающееся логотипом Lenovo, представляет собой результат творчества блогера Вакара Хана (Waqar Khan). Ролик был создан Ханом на основе рендера Motorola RAZR, который ранее появился в сети Интернет. Более того, сам блогер сообщил о том, что он не давал разрешение на использование созданных им концептуальных изображений.

В настоящее время неясно, когда Motorola RAZR появится на рынке, поскольку официального анонса устройства ещё не было. Информация о том, что производитель запатентовал складной смартфон, появилась в начале 2019 года, что и привело к многочисленным слухам о скором появлении новой версии легендарного гаджета. Ранее сообщалось о том, что вендор ведёт разработку нового RAZR, стоимость которого составит $1500. Первые изображения, на которых якобы демонстрируется будущий смартфон, появились в сети Интернет в прошлом месяце.

Появление ролика, который был сделан Ханом и продемонстрирован Lenovo на официальной встрече, заставит поклонников бренда задуматься, поскольку истинные намерения компании непонятны. Возможно, сделанное Ханом видео достаточно точно отражает внешний облик будущего смартфона, что и повлияло на решение представителей Lenovo показать это видео журналистам. Производитель не пояснил, почему неофициальный ролик был показан на официальном мероприятии. Остаётся ждать, пока Motorola RAZR представят официально, продемонстрировав реальный облик переизданного гаджета.



