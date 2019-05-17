Xiaomi выпустит смартфон Redmi 7S уже 20 мая – характеристики и пример фотосъёмки

Глава Xiaomi Indid подтвердил, что новый смартфон Redmi Note 7S будет анонсирован 20 мая. Также стало известно, что грядущая новинка получит 48-мегапиксельную основную камеру. В преддверии запуска нового гаджета, в сети появилось несколько изображений, сделанных на камеру Redmi Note 7S.

Фотокамера

Опубликованные фото были сделаны как при дневном, так и при слабом освещении. Снимки при слабом освещении выглядят превосходно, сохраняя четкость цвета и большое количество деталей. Фотографии, сделанные при дневном свете также впечатляют своей детализацией и цветом.

Как и Redmi Note 7 и Note 7 Pro, Redmi Note 7S будет поддерживать ночной режим. Остается неизвестным разрешение второго модуля основной камеры. Предположительно, это будет модуль на 2 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 13 Мп.

Новые цвета

Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн также опубликовал в своем Твиттере фотографию с новым смартфоном компании Redmi Note 7S.

По фото можно сделать вывод, что Note 7S внешне не будет заметно отличаться от обычного Xiaomi Redmi Note 7, кроме наличия модели красного цвета.

Характеристики