Samsung представила «урезанную» версию процессора из смартфона Galaxy A50
Спустя больше года после анонса мобильного процессора Exynos 7 Series 9610, который послужил аппаратной платформой смартфону среднего класса Galaxy A50, компания Samsung Electronics представила его младшего собрата — Exynos 9609. Первым устройством, построенным на базе нового чипсета, стал смартфон Motorola One Vision, оборудованный дисплеем с «кинематографическим» соотношением сторон 21:9 и круглым вырезом под фронтальную камеру.
Основные спецификации Exynos 9609 мало чем отличаются от характеристик Exynos 9610:
- 10-нм техпроцесс FinFET;
- ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 общим количеством восемь;
- графический ускоритель Mali-G72 MP3 с поддержкой дисплеев разрешением до 2560 ? 1600 точек;
- LTE-модем Cat. 12 (600 Мбит/с);
- Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0;
- контроллеры флеш-памяти стандартов UFS 2.1 и eMMC 5.1;
- основная камера до 24 Мп (или 16+16 Мп);
- фронтальная камера до 24 Мп (или 16+16 Мп).
Ключевая разница заключается в тактовой частоте высокопроизводительного кластера ядер — у младшей однокристальной системы он медленнее на 100 МГц (2,2 ГГц против 2,3 ГГц).
Кроме того, Exynos 9609 поддерживает два вида микросхем оперативной памяти — LPDDR4 и LPDDR4x, в то время как 9610 работает только с ОЗУ последнего типа. Также нет поддержки кодирования и декодирования 4K-видео с частотой 120 кадров/с — максимально только 60 кадров/с.
Ожидается, что первыми смартфонами марки Samsung, которые в качестве аппаратной платформы будут использовать Exynos 9609, станут неизвестные пока модели с индексами SM-A507F и SM-A707F. Возможно, речь идёт об «облегчённых» модификациях Galaxy A50 и A70, которые могут называться A50e и A70e.
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