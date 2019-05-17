Выдвижная камера OnePlus 7 Pro выдержала дроп-тест

Авторы YouTube-канала GizmoSlip провели дроп-тест флагманского смартфона OnePlus 7 Pro и все происходящее записали на видео.

OnePlus 7 Pro camera

Известно, что новый гаджет получил защиту от падений. При падении выдвижной модуль селфи-камеры автоматически прячется в корпус аппарата. Как оказалось на практике, при падении смартфона с высоты около полутора метров камерой вниз, выдвижной модуль не успевает полностью спрятаться в корпус и на нем остаются заметные повреждения. Однако на работу камеры и самого телефона это никак не влияет.

Также OnePlus 7 Pro роняли и с меньшей высоты, и камера также не успевала прятаться. При падении телефона задней панелью вниз, стекло Gorilla Glass разбилось. При падении устройства экраном вниз, дисплей треснул, и большая его часть перестала функционировать.

Стоит отметить, что выдвижной модуль, где расположена селфи-камера выдержал все падения. И это никак не отразилось на работе самой камеры.


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