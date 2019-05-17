Скорость в сетях 5G превышает 1 ГБит/с – сезон сериала скачивается за 93 секунды

Все знают, что сотовые сети пятого поколения быстрее, чем 4G-сети. Но насколько они быстры, до сих пор точно не знал никто.

В Twitter сотрудник американского оператора Verizon по связям с общественностью Джордж Коронеос опубликовал видео, где продемонстрировал реальную скорость 5G-сетей на смартфоне Samsung Galaxy S10 5G. Результаты впечатляют. Как показало приложение SpeedTest, скорость загрузки данных через сети 5G превышает 1 ГБит/с.

В свою очередь YouTube-канал The Man About Tech, сравнил скорость сетей четвертого и пятого поколения в салоне Verizon. Для этого использовались смартфоны Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10 5G. Как показал эксперимент, скорость загрузки через 4G-сети достигала 100 Мбит/с, тогда как через 5G-сети этот результат был в 10 раз выше – 1 ГБит/с.

Помимо этого, скорость 5G была протестирована и в городских условиях. Журналисты Digital Trends смогли загрузить 10 эпизодов сериала Sneaky Pete («Проныра Пит») на Samsung Galaxy S10 5G всего за 93 секунды. Для сохранения одного эпизода The Flash с Netflix потребовалось 30 секунд, а скачать игру PUBG: Mobile (вес около 2 ГБ), удалось за 23 секунды. На скачивание той же игры, через 4G-сети потребовалось около 2 минут, а за одну минуту сохранилось только 5% эпизода The Flash.