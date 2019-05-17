Вышли OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. У флагмана выдвижная селфи-камера

Компания OnePlus представила следующее поколение своих смартфонов, пишет ITC. Это базовый OnePlus 7 и флагман OnePlus 7 Pro, пишут AIN.UA.

OnePlus 7

У базовой версии AMOLED-дисплей на 6,41 дюйма с разрешением 2340х1080 точек. Частота обновления: 60 герц. Также под экраном расположился сканер отпечатков пальцев, а вверху есть небольшой каплевидный вырез с селфи-камерой на 16 МП. Обе особенности переехали из предыдущей модели, OnePlus 6T.

Вышли OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. У флагмана выдвижная селфи-камера

Внутри смартфона процессор Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 246 ГБ. Основная оптика — сдвоенная, используется 48 МП сенсор с диафрагмой f/1.7, а также вспомогательный модуль, который помогает имитировать эффект боке. Батарея — на 3700 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Разъема для наушников здесь нет.

Цена:

  • 128 ГБ + 6 ГБ — €560;
  • 256 ГБ + 8 ГБ — €610.

OnePlus 7 Pro

У флагманской версии экран больше (6,67 дюйма), изогнут по краям и лишен выреза. Разрешение тоже выше — 3120х1440 пикселей, частота обновлений — 90 Гц. Фронтальную камеру на 16 МП спрятали в выдвижной модуль.

Основная камера состоит из трех сенсоров: основного, широкоугольного телескопического. В рейтинге DxOMark камера заняла третье место, уступив Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G. Однако журналист The Verge отнесли камеру к недостаткам — качество назвали хорошим, но не впечатляющим.

Вышли OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. У флагмана выдвижная селфи-камера

Внутри все тот же процессор Snapdragon 855. Оперативной памяти — 6 или 12 ГБ, накопитель на 128 или 256 ГБ. Батарея объемом 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка по технологии Warp Charge.

Еще одна особенность OnePlus 7 Pro — наличие 3,5 мм разъема для наушников.

Цена:

  • 128 ГБ+6 ГБ — €700;
  • 256 ГБ +8 ГБ — €750.
  • 256 ГБ+ 12GB ГБ — €820.

Михаил Сапитон, AIN


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