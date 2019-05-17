Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

Как и ожидалось, на мероприятии в Бразилии Motorola анонсировала One Vision — новый смартфон, работающий под управлением эталонной платформы Android One. Он получил 6,3-дюймовый ЖК-экран CinemaVision с разрешением Full HD+ (1080 ? 2520) и соотношением сторон 21:9 с круглым вырезом под фронтальную камеру с диафрагмой f/2 и 25-Мп датчиком Quad Bayer (1,8 мкм при объединении 4 пикселей) для чётких автопортретов в условиях низкой освещённости.

Аппарат получил новую 10-нм однокристальную систему Samsung Exynos 9609 (графика Mali-G72 MP3, 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53, частота ЦП — до 2,2 ГГц) и работает под управлением операционной системы Android Pie. Смартфон оснащён 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти (имеется поддержка microSD).

Телефон оснащается 48-мегапиксельной задней камерой с двойной светодиодной вспышкой и объективом f/1,7 с поддержкой оптической стабилизации OIS. Технология Quad Bayer позволяет объединять четыре пикселя в один большой с размером 1,6 мкм для получения более качественных 12-Мп снимков в условиях недостатка освещённости. Имеется и вторичная задняя 5-Мп камера с диафрагмой f/2,2 для оценки глубины сцены.

Смартфон сзади покрыт стеклом 4D Corning Gorilla Glass, имеет градиентную отделку, оснащён на тыльной стороне сканером отпечатков пальцев. Также можно упомянуть поддержку двух SIM-карт (одна из них может быть заменена на microSD), 3,5-мм аудиогнездо, NFC , USB-C, два микрофона батарею ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки TurboPower.

При размерах 160,1 ? 71,2 ? 8,7 вес устройства составляет 181 грамм. Motorola One Vision выпускается в сапфирово-голубых и коричневых цветовых исполнениях по цене €299 и поступит в продажу в Саудовской Аравии и Таиланде начиная с 16 мая.



