Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3?, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

Как и ожидалось, на мероприятии в Бразилии Motorola анонсировала One Vision — новый смартфон, работающий под управлением эталонной платформы Android One. Он получил 6,3-дюймовый ЖК-экран CinemaVision с разрешением Full HD+ (1080 ? 2520) и соотношением сторон 21:9 с круглым вырезом под фронтальную камеру с диафрагмой f/2 и 25-Мп датчиком Quad Bayer (1,8 мкм при объединении 4 пикселей) для чётких автопортретов в условиях низкой освещённости.

Аппарат получил новую 10-нм однокристальную систему Samsung Exynos 9609 (графика Mali-G72 MP3, 4 ядра Cortex-A73, 4 ядра Cortex-A53, частота ЦП — до 2,2 ГГц) и работает под управлением операционной системы Android Pie. Смартфон оснащён 4 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной флеш-памяти (имеется поддержка microSD).

Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

Телефон оснащается 48-мегапиксельной задней камерой с двойной светодиодной вспышкой и объективом f/1,7 с поддержкой оптической стабилизации OIS. Технология Quad Bayer позволяет объединять четыре пикселя в один большой с размером 1,6 мкм для получения более качественных 12-Мп снимков в условиях недостатка освещённости. Имеется и вторичная задняя 5-Мп камера с диафрагмой f/2,2 для оценки глубины сцены.

Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

Смартфон сзади покрыт стеклом 4D Corning Gorilla Glass, имеет градиентную отделку, оснащён на тыльной стороне сканером отпечатков пальцев. Также можно упомянуть поддержку двух SIM-карт (одна из них может быть заменена на microSD), 3,5-мм аудиогнездо, NFC, USB-C, два микрофона батарею ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой скоростной 15-Вт зарядки TurboPower.

Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры

При размерах 160,1 ? 71,2 ? 8,7 вес устройства составляет 181 грамм. Motorola One Vision выпускается в сапфирово-голубых и коричневых цветовых исполнениях по цене €299 и поступит в продажу в Саудовской Аравии и Таиланде начиная с 16 мая.

Смартфон Motorola One Vision: экран 6,3″, 25-Мп фронтальная и 48-Мп основная камеры


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложенийGoogle Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений
lifecell судится с АМКУ. Оператор считает конкурентов монополистами
Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast PairЭталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5GКитайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Sony Xperia 2 появился на фото и видеоСмартфон Sony Xperia 2 появился на фото и видео
Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»
Смартфон Honor 20 появился в базе Geekbench с 6 Гбайт ОЗУ и Android PieСмартфон Honor 20 появился в базе Geekbench с 6 Гбайт ОЗУ и Android Pie
Южнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфоновЮжнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфонов
Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфоновXiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов
HTC до конца года выпустит новый блокчейн-смартфонHTC до конца года выпустит новый блокчейн-смартфон
Huawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камеройHuawei Y9 Prime (2019): смартфон с большим экраном и выдвижной камерой
«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти«Кожаная» версия смартфона Huawei Y7 Prime (2019) снабжена 64 Гбайт памяти
Фотографии чехла раскрывают особенности конструкции смартфона Huawei Nova 5Фотографии чехла раскрывают особенности конструкции смартфона Huawei Nova 5
83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG83% рынка смартфонов США занимают Apple, Samsung и LG
Последние новости
Подгружаем последние новости