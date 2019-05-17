Флагман OnePlus 7 Pro наконец-то увидел свет

Череда однообразных утечек закончилась – смартфон OnePlus 7 Pro представлен официально, и все тайное наконец-то стало явным. Впрочем, все подробности о нем, что попали в сеть ранее, оказались чистой правдой, так что ничего нового об этом мобильнике узнать не удалось, кроме его сильно завышенной цены.



OnePlus 7 Pro больше не убийца флагманов – он стоит дороже новинок Meizu и Xiaomi, так что этот титул ему уже не принадлежит. Мобильник получил безрамочный экран Quad HD AMOLED, процессор Qualcomm 855, и тройную основную камеру, но обо всем по порядку. Экран получил встроенный сканер отпечатков пальцев, частоту обновления 90 Гц и огромную диагональ 6,7 дюйма.



В выдвижном модуле фронтальной камеры, который выдерживает 300 000 циклов раскрытия, стоит модуль на 16 Мп, а тройная основная камера состоит из матриц на 48+16+8 Мп и обладает оптическим стабилизатором. OnePlus 7 Pro работает на Android 9 с прошивкой Oxygen OS, имеет батарею 4000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, акустику Dolby Atmos и два цвета – серый и синий. Позже добавят золотой и белый оттенки. Базовая версия 6-128 Гб стоит $670, 8-256 Гб - $700, а 12-256 Гб – уже $750. Старт продаж состоится через 2 дня, 17 мая.