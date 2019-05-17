Флагман OnePlus 7 Pro наконец-то увидел свет

Череда однообразных утечек закончилась – смартфон OnePlus 7 Pro представлен официально, и все тайное наконец-то стало явным. Впрочем, все подробности о нем, что попали в сеть ранее, оказались чистой правдой, так что ничего нового об этом мобильнике узнать не удалось, кроме его сильно завышенной цены.

OnePlus 7 Pro больше не убийца флагманов – он стоит дороже новинок Meizu и Xiaomi, так что этот титул ему уже не принадлежит. Мобильник получил безрамочный экран Quad HD AMOLED, процессор Qualcomm 855, и тройную основную камеру, но обо всем по порядку. Экран получил встроенный сканер отпечатков пальцев, частоту обновления 90 Гц и огромную диагональ 6,7 дюйма.

В выдвижном модуле фронтальной камеры, который выдерживает 300 000 циклов раскрытия, стоит модуль на 16 Мп, а тройная основная камера состоит из матриц на 48+16+8 Мп и обладает оптическим стабилизатором. OnePlus 7 Pro работает на Android 9 с прошивкой Oxygen OS, имеет батарею 4000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, акустику Dolby Atmos и два цвета – серый и синий. Позже добавят золотой и белый оттенки. Базовая версия 6-128 Гб стоит $670, 8-256 Гб - $700, а 12-256 Гб – уже $750. Старт продаж состоится через 2 дня, 17 мая.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложенийGoogle Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений
lifecell судится с АМКУ. Оператор считает конкурентов монополистами
Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast PairЭталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5GКитайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте XiaomiБюджетный флагман Redmi на базе Snapdragon 855 появился на сайте Xiaomi
Раскрыта стоимость флагманского смартфона Asus ZenFone 6Раскрыта стоимость флагманского смартфона Asus ZenFone 6
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro: стоимость и дизайн смартфонов со всех сторонOnePlus 7 и OnePlus 7 Pro: стоимость и дизайн смартфонов со всех сторон
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат стереодинамики, а OnePlus 7 Pro – ещё и уникальный дисплейOnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат стереодинамики, а OnePlus 7 Pro – ещё и уникальный дисплей
Meizu уже работает над новым флагманским смартфономMeizu уже работает над новым флагманским смартфоном
OnePlus 7 Pro получит 12 ГБ оперативной памятиOnePlus 7 Pro получит 12 ГБ оперативной памяти
Дизайн дешевого флагмана Redmi 855, возможно, раскрытДизайн дешевого флагмана Redmi 855, возможно, раскрыт
Первый пошёл: зафиксирован случай возгорания флагмана Galaxy S10 5GПервый пошёл: зафиксирован случай возгорания флагмана Galaxy S10 5G
OnePlus 7: живые фото, оценка дисплея и тройной камеры Pro-версииOnePlus 7: живые фото, оценка дисплея и тройной камеры Pro-версии
OnePlus 7 Pro: официальные данные о камере и дата начала продажOnePlus 7 Pro: официальные данные о камере и дата начала продаж
Последние новости
Подгружаем последние новости