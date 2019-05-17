Смартфон Honor 20 появился в базе Geekbench с 6 Гбайт ОЗУ и Android Pie

Официальная презентация нового флагманского смартфона бренда Honor должна состояться 31 мая в Китае. В преддверии этого события становится известно всё больше подробностей об этом аппарате. Например, ранее сообщалось о том, что гаджет получит четырёхмодульную основную камеру. Теперь же смартфон появился в базе Geekbench, раскрыв некоторые ключевые характеристики.

Речь идёт об устройстве с кодовым названием Huawei YAL-L21, которое поступит на рынок под именем Honor 20. Несмотря на то, что данные Geekbench не раскрывают точную модель используемого процессора, вероятнее всего, при создании нового флагмана разработчики применили фирменный 8-ядерный чип Kirin 980. В некотором роде тест производительности подтверждает эту догадку. В одноядерном режиме устройство набрало 3241 балл, тогда как в многоядерном режиме это значение выросло до отметки в 9706 баллов. Согласно имеющимся данным, аппарат получит 6 Гбайт оперативной памяти, но нельзя исключать вероятность появления нескольких моделей, отличающихся размером встроенного накопителя и объёмом ОЗУ. В качестве программной платформы используется мобильная ОС Android 9.0 Pie, которая, вероятно, будет дополняться фирменным интерфейсом EMUI 9.1.

Не исключено, что во время презентации Honor 20 будет представлена более производительная версия аппарата Honor 20 Pro. Если оригинальное устройство оснащено 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, то Honor 20 Pro получит экран с диагональю 6,5 дюймов. Предполагается, что оба аппарата получат фронтальную камеру, помещённую в специальное отверстие, вырезанное в дисплее. Ранее сообщалось, что Honor 20 может получить аккумуляторную батарею ёмкостью 3650 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки.

Не исключено, что до момента официальной презентации станут известны другие подробности касательно предстоящего релиза.



