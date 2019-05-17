Южнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфонов

Южнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфонов

Южная Корея является первой страной мира, где была развёрнута полноценная коммерческая сеть связи пятого поколения (5G). На данный момент на территории страны продаются два смартфона, поддерживающие работу в 5G-сетях. Речь идёт о Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ 5G, позволить себе приобрести которые может далеко не каждый желающий.

Сетевые источники сообщают о том, что для наращивания объёмов потребителей услуг 5G крупнейшие южнокорейские операторы связи SK Telekom, KT Corporation и LG Uplus намерены субсидировать покупки смартфонов с поддержкой 5G. Отмечается, что размер субсидии может составлять более 50 % от первоначальной стоимости устройства.

Также известно о том, что Корейская комиссия по связи (KCC) намерена препятствовать такому поведению операторов связи, штрафуя компании, выделяющие незаконные субсидии пользователям 5G. Не так давно было проведено совещание, на котором присутствовали представители крупнейших операторов связи. На нём было объявлено о том, что операторы не имеют права предоставлять пользователям смартфоны Samsung Galaxy S10 5G и LG V50 ThinQ 5G по необоснованно низким ценам, поскольку это нарушает действующее законодательство. По сообщениям местных СМИ, чиновники из KCC подтвердили факт того, что рынок смартфонов 5G находится под пристальным наблюдением, а в случае необходимости к операторам связи будут применяться соответствующие меры.

Южнокорейские операторы связи могут начать субсидирование покупок 5G-смартфонов

Закон, регулирующий неправомерное субсидирование, мешает операторам связи наращивать потребительскую массу. Всё дело в том, что стоимость смартфона с поддержкой 5G в настоящее время приблизительно равна $1000, что значительно выше стоимости многих смартфонов с 4G. Будут ли южнокорейские операторы связи субсидировать покупки 5G-смартфонов, нарушая законодательство, пока не ясно. Если этого не случится, то темпы наращивания пользовательской массы, взаимодействующей с сетями связи пятого поколения, наверняка сократятся.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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