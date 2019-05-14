Дизайн Honor 20 раскрыт на официальных фото-рендерах

Официальный дебют Honor 20 состоится 21 мая. На немецком сайте WinFuture были опубликованы первые официальные изображения грядущей новинки и список основных её спецификаций.

Honor 20

Дисплей

Honor 20 оснастят 6,26-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей (412 ppi). Корпус гаджета будет изготовлен из стекла и металла. В верхнем левом углу аппарата расположится селфи-камера в небольшом круглом отверстии.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечит 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 980, включающий четыре энергосберегающих ядра с максимальной частотой 1,8 ГГц, два высокопроизводительных ядра с частотой 1,92 ГГц и два ядра с максимальной тактовой частотой до 2,6 ГГц.

Honor 20

Объём ОЗУ составит 6 ГБ, объем ПЗУ – 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3750 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SuperCharge с мощностью 22,5 Вт, благодаря которой смартфон будет заряжаться до 50% всего за 30 минут.

Камеры

Для фото- и видео-съёмки будет использоваться основная камера с четырьмя модулями: главный модуль Sony IMX 586 на 48 Мп, 12-мегапиксельный модуль для повышения качества изображения, ультраширокоугольный модуль на 16 Мп с углом обзора 117° и 2-мегапиксельный модуль для определения глубины сцены. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп.

Honor 20

Прочее

Также стоит отметить поддержку двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetoth 5.0, виртуального объемного звука 9.1 и наличие порта USB 3.0. В качестве По будет использоваться Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.1.

Дата анонса, цветовая палитра

Дебют Honor 20 пройдет в Лондоне 21 мая. Аппарат будет доступен как минимум в двух цветах: сапфировом синем и полуночном черном. С точки зрения цены, устройство должно быть намного дешевле, чем Huawei P30 и Honor 20 Pro.


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