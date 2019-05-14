Vodafone 3 июля запустит первую в Великобритании сеть 5G

Великобритания, наконец, получит 5G, причём Vodafone станет первым оператором, который предложит соответствующую услугу своим клиентам. Компания говорит, что её сети 5G станут доступны уже 3 июля, а роуминг 5G будет развёрнут чуть позже летом. И, что важно, стоимость услуг не будет превышать таковую для покрытия 4G.

Разумеется, есть несколько оговорок. Для начала, сеть будет доступна всего в семи городах: Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Глазго, Манчестере, Ливерпуле и, конечно, Лондоне. Как гласит пресс-релиз, они будут одними из первых городов в мире, которые получат сети 5G. Это действительно так: в настоящее время покрытие 5G в мире очень и очень ограниченное.

Вдобавок, хотя стоимость услуги будет соответствовать цене 4G, клиентам Vodafone, желающим воспользоваться преимуществами сотовых сетей нового поколения, придётся приобрести соответствующий смартфон — вариантов с поддержкой 5G сейчас немного, и всё это дорогие флагманские решения. Впрочем, наверняка оператор предложит какие-нибудь скидки и бонусы новым клиентам. По словам компании, первое время пользователи Vodafone смогут выбирать из четырёх смартфонов с поддержкой 5G (Xiaomi Mi MIX 3, Samsung S10, Huawei Mate 20 X и Huawei Mate X) и одной домашней точки 5G Gigacube.

Кстати, крупнейший британский оператор 4G в лице EE активно рассказывал о своих планах в области 5G, а Vodafone недавно была признана худшей сетью в Великобритании (это сомнительное лидерство компания удерживает уже восьмой год подряд). В этой связи довольно удивительно, что именно Vodafone первой развернёт 5G в Соединённом Королевстве. Тем не менее, у EE ещё есть время испортить планы конкурента или, по крайней мере, не сильно от него отстать.



