Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов

Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов

Китайская компания Xiaomi начала реализацию новой схемы продаж мобильных продуктов — через специализированные торговые автоматы.

Первые аппараты Mi Express Kiosk появились в Индии. Через них предлагаются смартфоны, фаблеты, а также различные аксессуары, в том числе чехлы и гарнитуры. Кроме того, в автоматах доступны фитнес-трекеры, портативные аккумуляторы и зарядные устройства.

Нужно отметить, что через автоматы предлагаются продукты и под дочерними брендами Xiaomi — это мобильные устройства Redmi и POCO. Оплата может производиться посредством банковской карты и наличными.

Xiaomi Mi Express Kiosk: автомат по продаже смартфонов

Автоматы наделены довольно большим сенсорным дисплеем, который позволяет просматривать технические характеристики доступных устройств и делать выбор.

Торговые аппараты будут устанавливаться в людных местах — к примеру, в крупных магазинах. Если проект окажется успешным, автоматы Xiaomi могут появиться во многих городах по всему миру.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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