Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair

Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair

Qualcomm в прошлом году представила эталонный дизайн интеллектуальной беспроводной гарнитуры (Qualcomm Smart Headset Platform) на основе анонсированной ранее энергоэффективной однокристальной аудиосистемы QCC5100 с поддержкой Bluetooth. Гарнитура изначально поддерживала интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa.

Теперь компания объявила о партнёрстве с Google, в рамках которого в её эталонное устройство была добавлена поддержка Google Assistant и технологии быстрого сопряжения Fast Pair. Это упростит задачу производителей в деле создания продвинутых беспроводных аудиогарнитур и стереонаушников для работы со смартфонами и другими категориями устройств через Google Assistant.

Эталонный дизайн подразумевает активацию Google Assistant нажатием кнопки — устройство подключается к приложению голосового помощника, работающему на смартфоне. Google Fast Pair помогает упростить для конечных пользователей процесс сопряжения Bluetooth-устройств, особенно при необходимости часто переключаться между несколькими аппаратами. Поддержка технологии добавлена в однокристальные системы Qualcomm QCC5100, QCC3024 и QCC3034.

Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair

Эталонная гарнитура Qualcomm Smart Headset Platform с поддержкой Google Assistant и Google Fast Pair доступна для заказа заинтересованными разработчиками. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0 Low Energy, кодек aptXHD, отличается средствами шумоподавления Qualcomm cVc и ультранизким энергопотреблением. Активное шумоподавление Integrated Hybrid Active Noise Cancellation поддерживается в QCC5100 на аппаратном уровне.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложенийGoogle Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений
Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6
lifecell судится с АМКУ. Оператор считает конкурентов монополистами
Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камеройVivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой
OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат стереодинамики, а OnePlus 7 Pro – ещё и уникальный дисплейOnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат стереодинамики, а OnePlus 7 Pro – ещё и уникальный дисплей
Блок рекламы


Похожие новости
Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложенийGoogle Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений
Google назвала лучшие игры и приложения в Google Play в 2019 году
Google выпустил третью бету Android QGoogle выпустил третью бету Android Q
Google рассказала о новых возможностях поиска и приложения Google LensGoogle рассказала о новых возможностях поиска и приложения Google Lens
Google Assistant следующего поколения будет работать в 10 раз быстрееGoogle Assistant следующего поколения будет работать в 10 раз быстрее
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и 3A XL. Цена — от $399Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и 3A XL. Цена — от $399
Google представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройстваGoogle представила Android Q: все нововведения и поддерживаемые устройства
Apple и Google удалила дейтинг-приложения украинской Wildec из своих магазинов. Они нарушали приватность детей
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 не получит встроенный 5G-модемЧипсет Qualcomm Snapdragon 865 не получит встроенный 5G-модем
От 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XLОт 399 долларов: названа цена смартфонов Google Pixel 3a и 3a XL
Последние новости
Подгружаем последние новости