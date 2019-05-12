Эталонная беспроводная гарнитура Qualcomm получила поддержку Google Assistant и Fast Pair

Qualcomm в прошлом году представила эталонный дизайн интеллектуальной беспроводной гарнитуры (Qualcomm Smart Headset Platform) на основе анонсированной ранее энергоэффективной однокристальной аудиосистемы QCC5100 с поддержкой Bluetooth. Гарнитура изначально поддерживала интеграцию с голосовым помощником Amazon Alexa.

Теперь компания объявила о партнёрстве с Google , в рамках которого в её эталонное устройство была добавлена поддержка Google Assistant и технологии быстрого сопряжения Fast Pair. Это упростит задачу производителей в деле создания продвинутых беспроводных аудиогарнитур и стереонаушников для работы со смартфонами и другими категориями устройств через Google Assistant.

Эталонный дизайн подразумевает активацию Google Assistant нажатием кнопки — устройство подключается к приложению голосового помощника, работающему на смартфоне. Google Fast Pair помогает упростить для конечных пользователей процесс сопряжения Bluetooth-устройств, особенно при необходимости часто переключаться между несколькими аппаратами. Поддержка технологии добавлена в однокристальные системы Qualcomm QCC5100, QCC3024 и QCC3034.

Эталонная гарнитура Qualcomm Smart Headset Platform с поддержкой Google Assistant и Google Fast Pair доступна для заказа заинтересованными разработчиками. Устройство поддерживает Bluetooth 5.0 Low Energy, кодек aptXHD, отличается средствами шумоподавления Qualcomm cVc и ультранизким энергопотреблением. Активное шумоподавление Integrated Hybrid Active Noise Cancellation поддерживается в QCC5100 на аппаратном уровне.



