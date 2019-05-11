Китайские компании лидируют в патентной гонке в сфере 5G

Последний отчёт компании IPlytics говорит о том, что китайские компании заняли лидирующую позицию в патентной гонке в сфере 5G. Первое место по количеству оформленных патентов удерживает компания Huawei .

Разработчики из Поднебесной лидируют в списке крупнейших патентных заявок Standards Essential Patents (SEP) в сфере 5G по итогам апреля 2019 года. Доля заявок на оформление патентов китайскими компании составляет 34 % от общего объёма. Телекоммуникационная компания Huawei занимает первое место в этом списке, имея на своём счету 15 % патентов.

5G SEP — это важные патенты, которые разработчики будут использовать при внедрении стандартизированных решений в процессе построения сетей связи пятого поколения. В первой десятке компаний, которые оформили наибольшее количество патентов в рассматриваемом направлении, сразу три китайских производителя. Помимо Huawei , занимающего первую строчку списка, большим количеством патентов отметились ZTE Corp. (пятое место) и Китайская академия телекоммуникационных технологий (9 место).

Стоит отметить, что в отличие от предыдущих поколений технологий сотовой связи, стандарт 5G будет оказывать существенное влияние на многие отраслевые направления, стимулируя появление новых продуктов, услуг и сервисов.

В отчёте говорится о том, что одной из первых отраслей, которая ощутит на себе воздействие 5G, станет автомобильная промышленность. Отмечается также, что из-за того, что 5G-технологии объединяют разные промышленные направления, число патентных заявок, связанных с сетями связи пятого поколения, резко возросло по всему миру, достигнув к концу апреля отметки в 60 000 единиц.



