Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений
На конференции I/O 2019 Google
Теперь при расчёте рейтинга сервис начнёт присваивать больший вес свежим отзывам. Обновление будет запущено в августе.
Это нововведение призвано повысить значение последней версии приложения. Поскольку, если у него были хорошие отзывы три версии назад, то сейчас они могут быть неактуальными.
«Вместо накопительной LTV наше новое среднее будет рассчитываться с присвоением большего веса самым последним рейтингам. В результате этого изменения ваш рейтинг в Google Play будет не только давать пользователям лучшее понимание текущего состояния вашего приложения, но будет также лучше отображать ваш тяжёлый труд и улучшения», —
Разработчики смогут просмотреть превью рейтинга, рассчитанного по новой формуле, в Google Play Console.
Отметим, что рейтинги
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