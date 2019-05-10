Google Play внесёт изменения в формулу расчёта рейтинга приложений

На конференции I/O 2019 Google анонсировал изменения в определении среднего рейтинга мобильных приложений в Google Play.

Теперь при расчёте рейтинга сервис начнёт присваивать больший вес свежим отзывам. Обновление будет запущено в августе.

Это нововведение призвано повысить значение последней версии приложения. Поскольку, если у него были хорошие отзывы три версии назад, то сейчас они могут быть неактуальными.

«Вместо накопительной LTV наше новое среднее будет рассчитываться с присвоением большего веса самым последним рейтингам. В результате этого изменения ваш рейтинг в Google Play будет не только давать пользователям лучшее понимание текущего состояния вашего приложения, но будет также лучше отображать ваш тяжёлый труд и улучшения», — говорится в блоге Android Developers.

Разработчики смогут просмотреть превью рейтинга, рассчитанного по новой формуле, в Google Play Console.

Отметим, что рейтинги являются частью поискового алгоритма в Google Play. Насколько предстоящее обновление повлияет на появление приложений в результатах поиска, неизвестно. При этом есть вероятность, что оно в той или иной мере всё же отразится на их ранжировании.


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