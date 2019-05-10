Nike выпустила iOS-приложение для примерки обуви на базе AR

Производитель спортивной одежды и обуви Nike для своего iOS-приложения выпустил новую функцию под названием Nike Fit. Данная функция призвана помочь пользователям с выбором идеального размера обуви.

Nike Fit

Nike Fit, используя AR и камеру смартфона, сканирует параметры каждой ноги (размер, форму и объём) с точностью до 2 миллиметров, а затем предложит конкретный размер обуви Nike. Вся информация о размере ноги будет сохранена в приложении, и в дальнейшем сможет быть использована в дальнейшем.

Nike Fit

Nike Fit также будет доступен для использования в некоторых розничных магазинах компании, где сотрудники помогут сканировать ноги клиентам и предлагать подходящую обувь. По оценкам Nike, 60% людей ходят в обуви неправильного размера.

Обновление для приложения Nike будет доступно в США в июле текущего года. А в августе новая функция появится и в Европе.


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