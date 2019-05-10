lifecell судится с АМКУ. Оператор считает конкурентов монополистами

В 2015 году мобильный оператор lifecell обратился в Антимонопольный комитет Украины с жалобой на своих конкурентов, «Киевстар» и Vodafone. Компания указывала на отсутствие конкуренции в регионах: там, где один из операторов имел преимущество, другой не оказывал ему сопротивления. Инструментом влияния были региональные тарифы — операторы предлагали абонплату ниже, чем в среднем по стране или в Киеве . Из-за этого в областях, где у «Киевстар» и Vodafone было более 50% абонентской базы, lifecell терял абонентов, пишут AIN.UA .

Рассмотрение дела заняло три года. В октябре 2018 года АМКУ вынес решение не в пользу lifecell — обвинения признали беспочвенными.

Что теперь

Теперь lifecell подал иск в Хозяйственный суд Киева , в котором требуют отменить решение регулятора. Конфликт внутри большой тройки операторов расписала Liga.net.

По данным издания, при условии победы в суде, lifecell попытается добиться установки единого тарифа по всей Украине или регулирования его предельной стоимости. Из текста решения комитета, где поданы тезисы lifecell, следует тот же вывод: в областях со значительным присутствием конкуренты должны снизить абонплату до уровня других регионов.

АМКУ

При этом, свой предыдущий отказ в АМКУ мотивировали сразу несколькими факторами. Во-первых, связь в Украине — одна из самых дешевых в мире. Во-вторых, статистика межсетевых звонков растет. В третьих, граждане жалуются на ежедневную тарификацию и повышение тарифов, а не региональные тарифы.