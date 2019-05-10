lifecell судится с АМКУ. Оператор считает конкурентов монополистами

В 2015 году мобильный оператор lifecell обратился в Антимонопольный комитет Украины с жалобой на своих конкурентов, «Киевстар» и Vodafone. Компания указывала на отсутствие конкуренции в регионах: там, где один из операторов имел преимущество, другой не оказывал ему сопротивления. Инструментом влияния были региональные тарифы — операторы предлагали абонплату ниже, чем в среднем по стране или в Киеве. Из-за этого в областях, где у «Киевстар» и Vodafone было более 50% абонентской базы, lifecell терял абонентов, пишут AIN.UA.

Рассмотрение дела заняло три года. В октябре 2018 года АМКУ вынес решение не в пользу lifecell — обвинения признали беспочвенными.

Что теперь

Теперь lifecell подал иск в Хозяйственный суд Киева, в котором требуют отменить решение регулятора. Конфликт внутри большой тройки операторов расписала Liga.net.

По данным издания, при условии победы в суде, lifecell попытается добиться установки единого тарифа по всей Украине или регулирования его предельной стоимости. Из текста решения комитета, где поданы тезисы lifecell, следует тот же вывод: в областях со значительным присутствием конкуренты должны снизить абонплату до уровня других регионов.

АМКУ

При этом, свой предыдущий отказ в АМКУ мотивировали сразу несколькими факторами. Во-первых, связь в Украине — одна из самых дешевых в мире. Во-вторых, статистика межсетевых звонков растет. В третьих, граждане жалуются на ежедневную тарификацию и повышение тарифов, а не региональные тарифы.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6
Рынку планшетов пророчат дальнейшее падениеРынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Коммерческая сеть 5G в Южной Корее: 260 000 пользователей за первый месяцКоммерческая сеть 5G в Южной Корее: 260 000 пользователей за первый месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Через неделю украинцы смогут бесплатно менять оператора без потери своего номераЧерез неделю украинцы смогут бесплатно менять оператора без потери своего номера
1 мая стартует услуга переноса номера — MNP. Готовы ли операторы к ее запуску?
lifecell запустит платежный сервис Paycell в июне. И представит одноименную картуlifecell запустит платежный сервис Paycell в июне. И представит одноименную карту
Мобильные операторы впервые заработали на интернете больше, чем на голосовых услугах за год
Китайские сотовые операторы отключают 3GКитайские сотовые операторы отключают 3G
АМКУ открыл дело против мобильных операторов за 4-недельные тарифные планыАМКУ открыл дело против мобильных операторов за 4-недельные тарифные планы
Оператор Verizon запустил в США бесплатную 5G-сетьОператор Verizon запустил в США бесплатную 5G-сеть
АМКУ заинтересовался 4-недельными тарифами мобильных операторовАМКУ заинтересовался 4-недельными тарифами мобильных операторов
АМКУ против «Киевстар»: суд постановил, что оператор не должен раскрывать данныеАМКУ против «Киевстар»: суд постановил, что оператор не должен раскрывать данные
Galaxy Note 9 имеет брак на экране, но Samsung считает это нормальнымGalaxy Note 9 имеет брак на экране, но Samsung считает это нормальным
Последние новости
Подгружаем последние новости