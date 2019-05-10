TSMC перейдет на техпроцесс N5+ в 2021 году

В апреле текущего года генеральный директор TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) объявил, что компания уже работает над созданием процессора по 5-нм техпроцессу.

Новый отчет предполагает, что TSMC планирует начать массовое производство 5-нм чипсетов в 2020 году. Помимо этого, компания уже ведет разработку усовершенствованной версии данного техпроцесса, которая, вероятно, будет запущена в 2021 году.

Новый технологический процесс получит название N5+ или 5nm Plus и будет предлагать повышенную плотность компоновки логических цепей до 45%, увеличенную производительность на 7% и сниженное энергопотребление на 15%. Тестовое производство чипов 5nm Plus начнётся в первом квартале следующего года, а для массового производства процессор будет готов к 2021 году.