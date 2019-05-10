Смарт-часы Lenovo Ego: до 20 суток автономной работы

Полку смарт-часов прибыло: дебютировал наручный хронометр Lenovo Ego, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 30 долларов США .

Гаджет оборудован монохромным дисплеем размером 1,6 дюйма по диагонали. Габариты составляют 55 ? 48 ? 15,8 мм, вес — приблизительно 40 граммов.

Часы наделены набором сенсоров, включая датчик частоты сердечных сокращений. Пользователи смогут отслеживать активность, количество потраченных калорий, качество сна и другие показатели.

Говорится о влагозащищённом исполнении. Устройству не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 суток.

Для связи с мобильным устройством служит беспроводное подключение Bluetooth 4.0. Говорится о совместимости со смартфонами под управлением операционных систем iOS и Android.

Пользователи смогут получать на часы различные уведомления с сотового аппарата. При этом оповещения могут передаваться в виде вибраций.



