Смарт-часы Lenovo Ego: до 20 суток автономной работы
Полку смарт-часов прибыло: дебютировал наручный хронометр Lenovo Ego, приобрести который можно будет по ориентировочной цене 30 долларов США.
Гаджет оборудован монохромным дисплеем размером 1,6 дюйма по диагонали. Габариты составляют 55 ? 48 ? 15,8 мм, вес — приблизительно 40 граммов.
Часы наделены набором сенсоров, включая датчик частоты сердечных сокращений. Пользователи смогут отслеживать активность, количество потраченных калорий, качество сна и другие показатели.
Говорится о влагозащищённом исполнении. Устройству не страшны погружения под воду на глубину до 50 метров. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 20 суток.
Для связи с мобильным устройством служит беспроводное подключение Bluetooth 4.0. Говорится о совместимости со смартфонами под управлением операционных систем iOS и Android.
Пользователи смогут получать на часы различные уведомления с сотового аппарата. При этом оповещения могут передаваться в виде вибраций.
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