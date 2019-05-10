ASUS ZenFone 6 получит Snapdragon 855, 48-Мп камеру и аккумулятор на 5000 мАч

Компания ASUS вскоре представит свой новый флагманский смартфон ZenFone 6. Чтобы поднять интерес к своей новинки производитель раскрыл некоторые её особенности.

ASUS ZenFone 6

ASUS опубликовала в Twitter изображение грядущего флагмана, которое подтверждает, что ZenFone 6 будет поставляться с SoC Snapdragon 855, светодиодным индикатором уведомлений и 3,5 мм разъемом для наушников внизу рядом с портом USB-C.

На правой боковой грани телефона расположится «умная» клавиша для запуска голосового ассистента или камеры. Там же будут находиться клавиша регулировки громкости и клавиша питания. На левой грани аппарата расположились тройные слоты для SIM-карт и карт памяти microSD.

ZenFone 6

Помимо этого, в Instagram, представитель ASUS поделился некоторыми подробностями о ZenFone 6 в форме азбуки Морзе. Зашифрованное сообщение подтверждает наличие основной камеры с главным модулем на 48 Мп и дополнительным модулем на 13 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Согласно данным бенчмарка AnTuTu, Asus ZenFone 6 получит дисплей с разрешением 2340?1080 пикселей и будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie.

Официальный дебют Asus ZenFone 6 состоится в Испании 16 мая. Аппарат будет доступен в трех модификациях с различным объемом памяти.




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