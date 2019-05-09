Apple и Google удалила дейтинг-приложения украинской Wildec из своих магазинов. Они нарушали приватность детей

Три приложения для знакомств в интернете украинской компании-разработчика Wildec LLC были изъяты из доступа в App Store и Google Play по требованию Федеральной торговой комиссии США . Об этом сообщает USA Herald. В комиссии пришли к выводу, что приложения нарушают Закон о защите конфиденциальности детей в интернете. На это обратили внимание в Liga.net, пишут AIN.UA .

В чем причина

Согласно закону, компании, которые собирают персональные данные лиц до 13 лет, обязаны придерживаться четкой политики конфиденциальности, а также получать разрешение родителей, прежде чем собирать, использовать или делиться персональными данными детей.

Комиссия провела расследование практик соблюдения конфиденциальности в приложениях Meet24, FastMeet и Meet4U, которые заявляют, что не разрешают лицам младше 13 лет регистрироваться на платформе. В реальности же оказалось, что Wildec не блокировала такие регистрации, хотя и знала о них.

Комиссия обнаружила случаи, когда взрослые знакомились на платформах с 13-летними детьми, тем самым подвергая их “здоровье и безопасность серьезному риску”. Нескольким лицам предъявлены уголовные обвинения за контакт или попытки контакта с несовершеннолетними через украинские приложения.

Регулятор направил Wildec предупредительное письмо, после чего Apple и Google изъяли приложения из своих магазинов. В комиссии также призвали родителей удалить FastMeet, Meet24 и Meet4U с устройств их детей, если они там имеются.

Wildec

Wildec основана в 2002 году и базируется в Украине. Компания специализируется на разработке приложений и мобильных игр. На LinkedIn-странице компании сообщается, что в ее портфолио более 20 игр и социальных приложений.