Meizu перешла на государственное финансирование

Компания Meizu, только-только представившая флагман 16s с прошлогодним дизайном, сообщила, что теперь ее частично финансируют власти Китая. Это означает лишь одно – у нее настали не самые лучшие времена, а ее будущее теперь очень туманно.

Конечно, никто не говорит, что свои деньги в Meizu вложил глава КНР – здесь все не так масштабно. На самом деле, инвестором компании стал муниципальный фонд города Чжухай, вложивший в Meizu около 14,5 миллиона долларов. Это единовременная инвестиция, и деньги даны на то, чтобы компания смогла хоть немного поправить свое положение. В течение трех лет фонд даст компании еще более 10 миллионов долларов, чтобы та развивала 5G в своих устройствах и искусственный интеллект.

Следует отметить, что выбор инвестора не спонтанный – именно в Чжухае и была основана Meizu в самом начале века, так что все вполне логично. Как сообщается, денежные вливания не повлияют на кадровый состав верхушки Meizu – все останутся на своих местах, по крайней мере, пока что. Единственное изменение – фонд Чжухая займет место в совете директоров компании.

Максим Мишенев, MobileDevice


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