У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат
Не так давно компания Lenovo анонсировала смартфон Z6 Pro с мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855. Как теперь сообщают сетевые источники, у этой модели в скором времени может появиться менее дорогой собрат.
Напомним, что смартфон Lenovo Z6 Pro, показанный на изображениях, оборудован дисплеем AMOLED с диагональю 6,39 дюйма и разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек). В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез, в котором установлена 32-мегапиксельная камера.
Особенность аппарата — четырёхмодульная основная камера. Она содержит датчики на 48 млн, 16 млн и 8 млн пикселей, а также 2-мегапиксельный сенсор Time of Flight для получения данных о глубине сцены.
Итак, сообщается, что на китайском сертификационном сайте 3C обнаружилась информация о загадочном смартфоне Lenovo с кодовым обозначением L78121. Наблюдатели полагают, что под данным шифром скрывается «облегчённая» версия аппарата Z6 Pro, который имеет обозначение L78051.
О характеристиках готовящейся новинки известно немного. Отмечается лишь, что аппарат поддерживает 18-ваттную зарядку.
Более подробная информация о смартфоне в скором времени может появиться на сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
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Mobile
06.05.2019 13:54