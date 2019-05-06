OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro получат стереодинамики, а OnePlus 7 Pro – ещё и уникальный дисплей

Согласно представителю компании Acid Digital в социальной сети Weibo, готовящиеся к выпуску смартфоны OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro будут обладать стереодинамиками. Стоит напомнить, что до сих пор в гаджетах китайского производителя использовался лишь один динамик.

Отмечается, что добавить два источника звука в смартфоны с безрамочным экраном было не просто, но компания справилась с задачей, изменив дизайн динамиков.

Уникальный дисплей

Помимо стереодинамиков, официальный представитель OnePlus также раскрыл более подробную информацию о дисплее OnePlus 7 Pro. Дополнительными сведениями об этом экране поделился также поделился инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal).

Таким образом, OnePlus 7 Pro получит 6,67-дюймовый изогнутый по бокам жидкокристаллический AMOLED-дисплей с разрешением 1440р и частотой обновления 90 Гц. Это первый дисплей с такими характеристиками на мобильном рынке.

Для экономии заряда аккумулятора (и в зависимости от используемого контента) дисплей будет автоматически переключаться между разрешениями Full HD+ и QHD+. Помимо этого, дисплей OnePlus 7 Pro также будет поддерживать частоту обновления 60 Гц. Подтверждена официально и поддержка технологии HDR10+.

Презентация флагманского смартфона ожидается 14 мая этого года.