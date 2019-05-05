Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой

Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой

Китайская компания Vivo представила довольно любопытную новинку — производительный смартфон S1 Pro, в котором применены популярные сейчас конструктивные и технические решения.

В частности, аппарат оснащён полностью безрамочным экраном, у которого нет ни выреза, ни отверстия. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля, содержащего 32-мегапиксельный сенсор (f/2,0).

Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой

Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 ? 1080 точек (формат Full HD+). Панель занимает 91,64 % площади фронтальной поверхности. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Основная тыльная камера выполнена в виде тройного блока: он объединяет модули с 48 млн (f/1,78), 8 млн (f/2,2) и 5 млн (f/2,4) пикселей. Пользователям доступны самые разные режимы съёмки.

Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой

В смартфоне трудится процессор Qualcomm Snapdragon 675, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612, движок Qualcomm AI Engine и модем Snapdragon X12 LTE.

Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/GLONASS, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и аккумулятор ёмкостью 3700 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Размеры составляют 157,25 ? 74,71 ? 8,21 мм, вес — 185 граммов.

Смартфон будет доступен в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 256 Гбайт и 128 Гбайт. Цена в обоих случаях — 400 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Разборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камерРазборка Oppo Reno 10X Zoom Edition показывает устройство камер
Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - ОмелянПервые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Xiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5GXiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5G
Meizu уже работает над новым флагманским смартфономMeizu уже работает над новым флагманским смартфоном
Блок рекламы


Похожие новости
Apple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфоновApple и HTC обвинили в завышении автономности своих смартфонов
Смартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУСмартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 Гбайт ОЗУ
Смартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7? экрана и поддержки 5GСмартфону Huawei Mate 30 Pro приписывают наличие 6,7? экрана и поддержки 5G
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Опубликован официальный рендер смартфона Moto Z4Опубликован официальный рендер смартфона Moto Z4
Huawei P Smart Z – раскрыты характеристики и цена смартфона с выдвижной камеройHuawei P Smart Z – раскрыты характеристики и цена смартфона с выдвижной камерой
Xiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 годаXiaomi поставила 27,5 миллиона смартфонов за 1 квартал 2019 года
Meizu уже работает над новым флагманским смартфономMeizu уже работает над новым флагманским смартфоном
Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падаютПродажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают
Samsung запатентовала смартфон с дисплеем на весь корпусSamsung запатентовала смартфон с дисплеем на весь корпус
Последние новости
Подгружаем последние новости