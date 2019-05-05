Vivo S1 Pro: смартфон с экранным сканером отпечатков и выдвижной селфи-камерой

Китайская компания Vivo представила довольно любопытную новинку — производительный смартфон S1 Pro, в котором применены популярные сейчас конструктивные и технические решения.

В частности, аппарат оснащён полностью безрамочным экраном, у которого нет ни выреза, ни отверстия. Фронтальная камера выполнена в виде выдвижного модуля, содержащего 32-мегапиксельный сенсор (f/2,0).

Дисплей Super AMOLED имеет размер 6,39 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2340 ? 1080 точек (формат Full HD+). Панель занимает 91,64 % площади фронтальной поверхности. Непосредственно в область экрана встроен сканер отпечатков пальцев.

Основная тыльная камера выполнена в виде тройного блока: он объединяет модули с 48 млн (f/1,78), 8 млн (f/2,2) и 5 млн (f/2,4) пикселей. Пользователям доступны самые разные режимы съёмки.

В смартфоне трудится процессор Qualcomm Snapdragon 675, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 612, движок Qualcomm AI Engine и модем Snapdragon X12 LTE .

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/GLONASS, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников и аккумулятор ёмкостью 3700 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. Размеры составляют 157,25 ? 74,71 ? 8,21 мм, вес — 185 граммов.

Смартфон будет доступен в версиях с 6 Гбайт и 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью соответственно 256 Гбайт и 128 Гбайт. Цена в обоих случаях — 400 долларов США .



