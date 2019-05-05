Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 не получит встроенный 5G-модем

Инсайдер Роланд Квандт сообщил, что грядущий флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon будет оснащен не интегрированным 5G-модемом, а внешним.

Qualcomm Snapdragon

Будущий чип имеет рабочее название Snapdragon «Kona55» Fusion и модельный номер SM8250. Предположительно, он выйдет на рынок под названием Snapdragon 865 и станет основой для топовых смартфонов 2020 года – Samsung Galaxy S11, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 и так далее.

Помимо этого предполагают, что указанный чипсет будет представлять собой разогнанный Snapdragon 855, который получит, например, Samsung Galaxy Note10.

Опубликованная информация противоречит декабрьским заявлениям Qualcomm во время презентации Snapdragon 855, что 5G-модем будет включен в топовый чипсет следующего поколения.


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