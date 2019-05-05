Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 не получит встроенный 5G-модем

Инсайдер Роланд Квандт сообщил, что грядущий флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon будет оснащен не интегрированным 5G-модемом, а внешним.

Будущий чип имеет рабочее название Snapdragon «Kona55» Fusion и модельный номер SM8250. Предположительно, он выйдет на рынок под названием Snapdragon 865 и станет основой для топовых смартфонов 2020 года – Samsung Galaxy S11, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 и так далее.

Помимо этого предполагают, что указанный чипсет будет представлять собой разогнанный Snapdragon 855, который получит, например, Samsung Galaxy Note10.