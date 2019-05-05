Рынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Аналитики Digitimes Research полагают, что глобальный рынок планшетов по итогам текущего квартала продемонстрирует довольно значительное сокращение продаж.
По оценкам, в первой четверти 2019-го по всему миру было реализовано 37,15 млн планшетных компьютеров. Это на 12,9 % меньше по сравнению с последним кварталом 2018-го, но на 13,8 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Эксперты связывают рост в годовом исчислении с выходом новых планшетов Apple iPad, которые дебютировали в марте. Кроме того, хорошие результаты показали гаджеты семейства Huawei MediaPad.
Отмечается, что в первом квартале нынешнего года наибольшим спросом пользовались планшеты с экраном размером 10,x дюйма — на них пришлось примерно две трети в общем объёме поставок.
Лидером рынка стала Apple. На второе место вырвалась китайская компания Huawei, сместившая с данной позиции южнокорейского гиганта Samsung.
В текущем квартале, полагают аналитики Digitimes Research, поставки планшетов сократятся на 8,9 % в квартальном исчислении и на 8,7 % в годовом. Таким образом, продажи окажутся на уровне 33,84 млн штук.
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