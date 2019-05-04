Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часов

Мировой рынок смартфонов уже несколько кварталов медленно сокращается, но в сегменте умных часов наблюдается стремительный рост. Согласно данным Counterpoint Research, в первом квартале текущего года, объемы поставок смарт-часов выросли на 48%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Самыми популярными в мире умными часами являются Apple Watch. В течение первых трех месяцев нынешнего года на Apple Watch приходилось 35,8% от всех продаж умных часов. тогда как в аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 35,5%. За год объемы поставок часов «яблочного» производителя увеличились на 49%. В первую очередь рост был обусловлен популярностью моделей Series 4 с возможностью снятия ЭКГ. Apple недавно расширила приложение ЭКГ до 19 европейских стран и Гонконга.

В первом квартале Samsung заняла второе место с долей рынка 11,1%. Тогда как годом ранее эта цифра равнялась 7,2%. В течении года южнокорейский гигант продемонстрировал стремительный рост продаж, на 127%.