Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часов

Мировой рынок смартфонов уже несколько кварталов медленно сокращается, но в сегменте умных часов наблюдается стремительный рост. Согласно данным Counterpoint Research, в первом квартале текущего года, объемы поставок смарт-часов выросли на 48%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Apple Watch Series 4

Самыми популярными в мире умными часами являются Apple Watch. В течение первых трех месяцев нынешнего года на Apple Watch приходилось 35,8% от всех продаж умных часов. тогда как в аналогичный период прошлого года эта цифра достигала 35,5%. За год объемы поставок часов «яблочного» производителя увеличились на 49%. В первую очередь рост был обусловлен популярностью моделей Series 4 с возможностью снятия ЭКГ. Apple недавно расширила приложение ЭКГ до 19 европейских стран и Гонконга.

В первом квартале Samsung заняла второе место с долей рынка 11,1%. Тогда как годом ранее эта цифра равнялась 7,2%. В течении года южнокорейский гигант продемонстрировал стремительный рост продаж, на 127%.

В топ-пять самым популярных умных часов также вошли гаджеты Imoo, Fitbit и Xiaomi Amazfit. Шестую позицию заняла компания Huawei с долей рынка 2,8%. Несмотря на это, китайский производитель также демонстрирует стремительный рост своего бренда. Годом ранее на долю компании приходилось менее 0,5% продаж SmartWatch.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Первые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - ОмелянПервые лицензии на 5G-частоты Украина может выставить на торги в 2020, - Омелян
Huawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водойHuawei P30 Pro не выдерживает погружение в ванну с водой
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Xiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5GXiaomi 5G Concept Phone: двойной «перископ» и поддержка сетей 5G
Meizu уже работает над новым флагманским смартфономMeizu уже работает над новым флагманским смартфоном
Блок рекламы


Похожие новости
Рост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple WatchРост рынка смарт-часов обеспечивает не только Apple Watch
Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падаютПродажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают
Продажи Apple iPhone упали на 17,3%Продажи Apple iPhone упали на 17,3%
Apple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцевApple запатентовала полноэкранный сканер отпечатков пальцев
Apple может купить у Intel бизнес по производству модемовApple может купить у Intel бизнес по производству модемов
Intel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и QualcommIntel объяснила уход с рынка 5G соглашением Apple и Qualcomm
iPhone XR – самый популярный смартфон Apple в СШАiPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США
Apple Pencil мешает пользоваться автомобилемApple Pencil мешает пользоваться автомобилем
Уолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5GУолл-стрит восприняла на ура отказ Intel от рынка модемов 5G
Как стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалиласьКак стратегия Intel для рынка смартфонов снова провалилась
Последние новости
Подгружаем последние новости